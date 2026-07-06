Роспотребнадзор закрыл свыше 20 тысяч онлайн-магазинов с запрещёнными БАДами

Роспотребнадзор заблокировал в России больше 20 тысяч сайтов, которые продавали запрещённые биологически активные добавки (БАДы). Об этом сообщили в ведомстве.

Специалисты продолжают выявлять интернет-площадки, где предлагали продукцию, не прошедшую госрегистрацию или содержащую опасные вещества. Среди заблокированных — страницы с продажей таких добавок, как «Витамин Д3К2 2000 в капсулах», «Почки здоровые травяной сбор почечный 90 таблеток», а также препарата «NOW Foods, NAD, 1000 мг, 120 таблеток», который признан опасным.

«Специалисты Роспотребнадзора продолжают выявлять и блокировать интернет-ресурсы, распространяющие информацию о розничной продаже биологически активных добавок (БАД), реализация которых запрещена в России. По результатам принятых ведомством решений всего заблокировано свыше 20 тыс. подобных площадок», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном канале ведомства в Мах.

Ранее нутрицолог перечислила пять БАДов, которые помогают худеть без вреда для здоровья. Однако специалист отметила, что волшебной таблетки для похудения не существует.