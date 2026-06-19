Осторожно, не БАД! Опасные «жиросжигатели» из Турции и Китая не дошли до россиян

Сотрудники МВД России совместно с таможенной службой задержали участников группы, подозреваемой в контрабанде и незаконном обороте сильнодействующих веществ, которые ввозились под видом биологически активных добавок. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

БАДы стали прикрытием для поставки запрещённых веществ. Видео © Max / Ирина Волк

По данным ведомства, в ходе операции изъяли 286 упаковок запрещённого «жиросжигателя» с сибутрамином, а также упаковочные материалы для отправлений и компьютерную технику, использовавшуюся для организации сбыта. Как отметила Волк, поставки осуществлялись из Турции, Китая и Казахстана, в том числе через автомобильные пункты пропуска. Продукцию планировали распространять в России через маркетплейсы и почтовые отправления.

«В ходе проведения совместных операций полицейскими и таможенниками изъяты международные посылки, содержащие около 30 кг сильнодействующего вещества сибутрамина», — сообщила представитель МВД.

Возбуждены уголовные дела по статьям о контрабанде и незаконном обороте сильнодействующих веществ. Организатор группы арестован, расследование продолжается.

Ранее сотрудники ФСБ нейтрализовали в Смоленской области группу, которая переделывала списанное оружие в боевые образцы и продавала их. В ходе обысков у банды изъяли карабины «Тигр» и СКС, пистолет Макарова, около 6 кг пороха и свыше 7 000 патронов. По факту обнаружения подпольного производства возбуждены уголовные дела.