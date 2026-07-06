ФСБ вскрыла подпольную ячейку экстремистов в КЧР, задержаны более 60 человек

В Карачаево-Черкесии задержали более 60 человек, которые входили в подпольную ячейку запрещённой в России международной экстремистской организации. Они отрицали светские законы и намеревались насильно изменить конституционный строй страны, сообщает УФСБ по республике.

«По решению суда в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца», — говорится в сообщении.

Операцию проводили сотрудники УФСБ и МВД. Координировали деятельность ячейки выходцы из республики, которые сейчас находятся за границей. При обысках у задержанных нашли много экстремистской литературы и других материалов. Возбуждено уголовное дело об организации и участии в экстремистской деятельности.

Ранее в Краснодарском крае задержали 46-летнего местного жителя по подозрению в государственной измене. Мужчина сам вышел на связь с украинскими спецслужбами и согласился помогать им в диверсиях против России.