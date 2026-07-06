Захарова опровергла слова Лихачёвой о «Войне и мире» как о французском романе

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова искусствоведа и бывшего директора ГМИИ имени Пушкина Елизаветы Лихачёвой о том, что роман Льва Толстого «Война и мир» якобы наполовину написан по-французски. Дипломат не согласилась с этим утверждением.

Захарова опубликовала в своём Telegram-канале ссылку на интервью Лихачёвой, где утверждалось, что роман в значительной степени состоит из французского текста и потому имеет лишь «непрямое отношение к русской культуре».

В ответ представитель МИД привела расчёты, согласно которым в романе 478 458 слов, из них около 15 040 — французские. По её словам, это составляет примерно 3,31%, что не позволяет считать произведение «чуждым русской культуре».

Захарова подчеркнула, что использование французского языка у Толстого было художественным приёмом, позволяющим передать атмосферу эпохи — влияние французской культуры на русское дворянство и исторический контекст времени перед войной 1812 года.

«Это и есть первопричина того, по выражению Толстого, срама, исторически испытываемого нами в начале великих испытаний, которые затем преодолеваем великими же победами и свершениями», — указала дипломат.

Мария Захарова очень ревностно относится к литературе и даже сама иногда сочиняет стихотворения. Ранее Life.ru рассказывал, как певец Филипп Киркоров на творческом вечере исполнил песню «Главная роль», написанную на стихи спикера МИД.