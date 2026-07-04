Закладывал кольцо жены, обожал Пушкина и ещё 5 фактов о Достоевском, ломающие его привычный образ

Большинство людей, не очень любящих литературу, из Достоевского читали разве что «Преступление и наказание» и мало что знают о личности и привычках самого писателя. А интересного в нём было много. Оказывается, Фёдор Михайлович был азартный игрок, ночной трудоголик и большой любитель чая. И с этого список особенностей литературного достояния России только начинается. 4 июля 2026 года в Петербурге отметят День Достоевского. В честь этого праздника Life.ru собрал 7 фактов о писателе, которые вряд ли расскажут на уроке литературы. Но они очень интересные!

Спасли за секунды до расстрела

Помилование Достоевского за секунды до расстрела на Семёновском плацу. Фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

23 апреля 1849 года Достоевского арестовали за участие в кружке петрашевцев, где молодые вольнодумцы без стеснения критиковали церковь и монарха. Его вместе с товарищами вывели на Семёновский плац, надели на головы мешки и уже готовили к казни. Помилование объявили в последний миг: расстрел заменили каторгой. Один из осуждённых после этого потерял рассудок. Пережитые минуты ожидания смерти Достоевский позже вложил в роман «Идиот», где герой описывает чувства человека на эшафоте.

Носил траур по Пушкину сильнее, чем по матери

Мать писателя умерла в 1837 году после тяжёлой болезни, а через несколько месяцев не стало и Пушкина. Для многих семей это была просто печальная новость из газет, а для юного Фёдора — личная трагедия, куда сильнее семейной утраты. «Брат Фёдор в разговорах со старшим братом несколько раз повторял, что ежели бы у нас не было семейного траура, то он просил бы позволения отца носить траур по Пушкину», — вспоминал брат писателя Алексей.

Работал только по ночам

Ночной график работы Фёдора Достоевского. Фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Пока Петербург спал, Достоевский сочинял свои романы за письменным столом при свечах. Ложился он под утро, вставал около одиннадцати, а затем диктовал написанное жене Анне Григорьевне, которая работала профессиональной стенографисткой. Она расшифровывала текст в течение дня, а ночью писатель снова садился за новые черновики. Получался настоящий круглосуточный литературный конвейер на двоих, и остановить его не могло даже слабое здоровье.

Не признавал жизни без крепкого чая

Горячий чёрный чай Достоевский заваривал себе сам: никому другому не доверял этот ежедневный ритуал, хотя напиток в те годы был дорогим удовольствием. Долгие чаепития и разговоры за столом писатель ценил едва ли не больше самой работы. Своё отношение к любимому напитку он вложил в героя «Записок из подполья»: «Свету ли провалиться, или вот мне чаю не пить? Я скажу, что свету провалиться, а чтоб мне чай всегда пить».

Проигрывал в рулетку одежду жены

Игромания Достоевского и долги перед женой. Фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Азарт заводил Достоевского намного дальше здравого смысла. В заграничных поездках он закладывал в ломбарде не только свои часы, но и украшения, платья и даже обручальное кольцо Анны Григорьевны. Собственные вещи писатель закладывал и выкупал восемь раз подряд, не в силах остановиться. Расплатиться с долгами после очередного крупного проигрыша ему помог роман «Игрок»: работая на пределе, писатель создал его за двадцать шесть дней. Кстати, писал не сам, а надиктовывал своей стенографистке Анне Сниткиной, которая позже стала его второй женой.

Держал любовницу рядом с больной женой

Кстати, о жёнах. Пока первая супруга Мария медленно угасала от чахотки, у Достоевского уже была любовница, Аполлинария Суслова, и об этом знал весь литературный Петербург. Она печаталась в журнале писателя, сопровождала его в заграничных поездках и настойчиво требовала развода. После смерти жены он всё-таки позвал Суслову замуж, но получил решительный отказ. Позже Достоевский вывел бывшую возлюбленную инфернальной героиней в романах «Идиот» и «Братья Карамазовы».

Терял сознание при виде красивых женщин

Впечатлительность и обмороки Достоевского. Фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Современники описывали Достоевского нервным и болезненно впечатлительным человеком, для которого сильные эмоции могли обернуться настоящим обмороком. Беллетристка Авдотья Панаева, муза поэта Некрасова, вспоминала о нём так: «Он был худенький, маленький, белокурый, с болезненным цветом лица; небольшие серые глаза его как-то тревожно переходили с предмета на предмет, а бледные губы нервно передёргивались».

Достоевский был не только гением, но и обычным человеком со своими слабостями. Именно поэтому его герои получились такими живыми: они выросли из настоящей боли и страстей автора. 4 июля, в День Достоевского, откройте любую его книгу заново и посмотрите на неё другими глазами. Кстати, Достоевский не единственный повод для торжества в июле. Загляните в полный календарь праздников этого месяца: там нашлось место и Дню ГИБДД, и Ивану Купале, и Дню семьи, любви и верности.