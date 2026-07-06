Рособрнадзор вынес предостережения восьми вузам
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Рособрнадзор объявил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований восьми образовательным и научным организациям. Список учреждений опубликован на сайте ведомства.
В перечень вошли Балтийский федеральный университет имени Канта, Институт русского языка имени Пушкина, а также Российская международная академия туризма. Среди получателей значатся Московский институт предпринимательства и права, Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов и Московский городской педагогический университет.
Кроме того, документы направлены Дагестанскому государственному техническому университету. Последним в списке указан Научно-исследовательский клинический институт детства областного Минздрава.
Данные об этом появились в Едином реестре контрольных мероприятий. Организациям предложено принять меры для соблюдения норм в рамках федерального государственного надзора.
Использованная ведомством формулировка «принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований» указывает на то, что регулятор зафиксировал наличие рисков в работе организации. Основаниями могут служить несоответствия в части лицензирования, кадровой политики, учебно-методической деятельности или отчётности. Само по себе предостережение не влечёт за собой аннулирования лицензии или приостановки работы, однако оно переводит надзорные отношения в более критическую плоскость: отсутствие реакции и исправлений чревато выдачей предписания, наложением штрафа или применением более строгих санкций.
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