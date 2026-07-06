Рособрнадзор вынес предостережения восьми вузам

Использованная ведомством формулировка «принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований» указывает на то, что регулятор зафиксировал наличие рисков в работе организации. Основаниями могут служить несоответствия в части лицензирования, кадровой политики, учебно-методической деятельности или отчётности. Само по себе предостережение не влечёт за собой аннулирования лицензии или приостановки работы, однако оно переводит надзорные отношения в более критическую плоскость: отсутствие реакции и исправлений чревато выдачей предписания, наложением штрафа или применением более строгих санкций.