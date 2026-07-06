Мальчик оказался на крючке с червяком во время рыбалки — его спасали хирурги

В Московскую областную детскую клиническую травматолого-ортопедическую больницу доставили мальчика с рыболовным крючком в ноге. Ребёнок получил травму во время рыбалки, случайно вонзив снасть примерно на 4 сантиметра. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.

Ситуация осложнилась тем, что под кожу вместе с крючком попала и наживка — дождевой червь. Это повысило риск инфицирования и усложнило извлечение инородных предметов. Медики провели срочную операцию: аккуратно извлекли инородные тела, обработали рану и наложили швы.

«Отмечу, что подобные травмы — это не просто «неприятность», а риск тяжёлой инфекции из-за загрязнения раны органическими материалами. Именно поэтому важно не пытаться извлечь крючок самостоятельно и сразу обращаться за медицинской помощью», — пояснил заведующий отделением Сергей Катин.

После лечения состояние ребёнка оценивается как удовлетворительное, его выписали на амбулаторное наблюдение.

Ранее Life.ru рассказывал, как ребёнку в возрасте 14 лет удалили металлическую пульку, застрявшую в крайне опасной анатомической зоне лица. Подросток поступил в больницу с тяжёлым ранением, полученным из-за неосторожного обращения с пневматическим оружием.