Мальчик оказался на крючке с червяком во время рыбалки — его спасали хирурги
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В Московскую областную детскую клиническую травматолого-ортопедическую больницу доставили мальчика с рыболовным крючком в ноге. Ребёнок получил травму во время рыбалки, случайно вонзив снасть примерно на 4 сантиметра. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Ситуация осложнилась тем, что под кожу вместе с крючком попала и наживка — дождевой червь. Это повысило риск инфицирования и усложнило извлечение инородных предметов. Медики провели срочную операцию: аккуратно извлекли инородные тела, обработали рану и наложили швы.
«Отмечу, что подобные травмы — это не просто «неприятность», а риск тяжёлой инфекции из-за загрязнения раны органическими материалами. Именно поэтому важно не пытаться извлечь крючок самостоятельно и сразу обращаться за медицинской помощью», — пояснил заведующий отделением Сергей Катин.
После лечения состояние ребёнка оценивается как удовлетворительное, его выписали на амбулаторное наблюдение.
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