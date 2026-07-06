Депутаты внесли в Раду закон о духовном гимне Украины «Боже великий, единый»

В Верховной раде инициировали законодательное закрепление текста духовного гимна Украины «Боже великий, единый» и официальное утверждение порядка его исполнения на массовых мероприятиях. Соответствующий законопроект внесли спикер Руслан Стефанчук, его заместители и группа депутатов.

В пояснительной записке авторы отмечают, что постановлением Рады от 2025 года уже введено исполнение духовного гимна во время Национального дня молитвы. Однако текст тогда не был нормативно закреплён, а порядок использования остался неопределённым, что привело к разрозненной практике.

Теперь планируется утвердить текст и музыку, которые будут звучать на торжественных, публичных, государственных, общественных, религиозных, культурно-художественных, спортивных и других мероприятиях. В случае принятия документа на публичных событиях официально будут исполнять два гимна — государственный и духовный.

Ранее опрос «Рейтинга» показал, что работу Верховной рады не одобряет абсолютное большинство украинцев. Полностью и частично не поддерживают парламент 78% респондентов, полностью положительно — лишь 3%, частично — 28%. Совокупный уровень недоверия достиг 78%.