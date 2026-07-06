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6 июля, 13:35

Хозяина охотничьего магазина в центре Москвы захейтили за убийство львицы в ЮАР

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / yura_bol

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / yura_bol

Владелец московского магазина Юрий Большаков застрелил львицу во время охоты в Южной Африке и попал под шквал критики. Об этом сообщает SHOT.

Якутские охотники застрелили львицу в Южной Африке. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / yura_bol

Предприниматель вместе со знакомыми вылетел в Йоханнесбург 1 июля. Оттуда группа направилась к границе с Ботсваной. Большаков утверждает, что в той местности разрешён отстрел зверей для регуляции популяции.

Охота на хищника заняла двое суток. Животное удалось подстрелить вечером, в сумерках. По словам стрелявшего, он прицеливался так, чтобы не испортить шкуру. Сразу после этого бизнесмен сфотографировался с умирающей добычей.

Снимок вызвал волну хейта в соцсетях. Пользователи назвали поступок «жалким зрелищем» и обвинили мужчину в жестокости. Комментаторы заявили, что убитая особь была ручной и выросла в питомнике. Люди утверждают, что речь идёт о частных владениях, ограждённых забором. На такой территории у зверя нет путей к отступлению.

Большаков является совладельцем сети «Учур», торгующей товарами для рыбалки и туризма. Одна из торговых точек находится в центре столицы, на Тверской улице. За прошлый год выручка компании достигла 98 млн рублей. Бизнесмен периодически выезжает в Африку ради трофейной стрельбы.

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Никита Никонов
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