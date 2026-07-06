Академик Онищенко: Обряды на Ивана Купала безопасны и проверены временем

В ночь с 6 на 7 июля отмечается праздник Ивана Купала. Эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в комментарии для Life.ru оценил возможные риски для здоровья, связанные с традиционными обрядами этого дня. По его словам, важная для нашей культуры дата имеет дохристианские корни и связана с летним солнцестоянием, а в православной традиции она приобрела название Рождества Иоанна Предтечи.

Больше всего этот праздник почитается в соседней Белоруссии. Он отметил, что этот праздник является высшим расцветом природы и берёт начало в языческие времена, однако в христианский период его переосмыслили как Рождество Иоанна Предтечи.

«Иван — он же Креститель, а «креститель» и «купатель» по смыслу близки: в купель погружается человек при крещении. Отмечается он 7 июля по новому стилю. Так что в этом есть и определённый здоровьесберегающий аспект», — пояснил Онищенко.

Академик отметил, что праздник свойствен восточным славянам и включает такие традиции, как сбор трав, варка отваров и прыжки через костёр. Он подчеркнул, что эти обычаи существуют тысячелетия и не представляют опасности, особенно в сельской местности, где они передаются из поколения в поколение.

«Во-первых, это делается уже многие века, я бы сказал — тысячелетия. Христианство у нас уже 1000 лет, а обычаи были и до него. Всё уже отработано, я не вижу ничего угрожающего здоровью. Тем более москвичи точно не будут прыгать через костёр — в городе негде, да и МЧС сразу приедет. А в сельской местности это давние, передающиеся из поколения в поколение традиции, и они не во вред», — заявил Онищенко.

По его словам, нигде даже не упоминается, чтобы кто-то напивался или творил бесчинства, травился травами или утопал в неизвестных водоёмах. Такого не предполагалось. Готовят обрядовую еду: кашу из ячменя, вареники, сыры. Правда, для православных пост ещё не закончился (он завершится 11-го числа), но это дело каждого.

Эпидемиолог Геннадий Онищенко отметил, что у белорусов древние элементы Ивана Купалы сохранились особенно хорошо — они разводят костры, поют, пляшут и сжигают старые вещи как символ обновления. Однако, по его словам, соединение языческого и христианского праздников привело к тому, что гуляния порой выходят за рамки общепринятого поведения, становясь более буйными.

«Но есть и другой момент: считалось, что в эту ночь оживает всякая нечисть, и нужно остерегаться. Поэтому тем более — традиции существуют не просто так» — заключил Онищенко.

Ранее протоиерей Виталий Рыбаков из Рыбного Рязанской области призвал ввести уголовную ответственность за празднование Ивана Купалы, утверждая, что языческие обряды в день Рождества Иоанна Предтечи подрывают основы государства. Он предложил запретить их на законодательном уровне и судить пропагандистов по статье о создании сект, отметив, что традиция не имеет исторических оснований и не одобряется православными.