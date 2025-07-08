Языческая секта: В РПЦ требуют ввести уголовное наказание за празднование Ивана Купалы
Священник Рыбаков просит ввести уголовное наказание за празднование Ивана Купалы
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Протоиерей Виталий Рыбаков, служащий в храме иконы Божией Матери «Скоропослушница» города Рыбное Рязанской области, призвал ввести в России уголовную ответственность за празднование Ивана Купалы. По его словам, соблюдение языческих традиций в праздник Рождества Иоанна Предтечи подрывает основы государственного строя РФ.
Священнослужитель РПЦ уверен, что обряды языческого праздника должны быть запрещены на законодательном уровне. А людей, которые пропагандируют праздник, он предложил судить по статье о создании секты. Рыбаков подчеркнул, что данная традиция не имеют исторических оснований и не одобряется в православном обществе.
«Необходимо привлекать к ответственности тех, кто это пропагандирует, о чём, кстати, говорилось неоднократно Ассоциацией центров изучения религий и сект. Также нужно обращать внимание на руководящих работников в регионе, кто на это смотрит сквозь пальцы и допускает это воздействие на молодое поколение, детей. Необходимо оградить общество от подобных агрессивных действий со стороны неоязычников», — отметил собеседник издания «Абзац».
Ранее в России предложили ввести уголовную ответственность за супружеские измены. А чтобы до санкций не дошло, активист призвал подкреплять официальный брак церковным венчанием. В этом случае супруг, решивший изменить второй половинке, может задуматься о нарушении как закона, так и Божьих заповедей, что, возможно, остановит его.