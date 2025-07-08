Языческая секта: В РПЦ требуют ввести уголовное наказание за празднование Ивана Купалы

Протоиерей Виталий Рыбаков, служащий в храме иконы Божией Матери «Скоропослушница» города Рыбное Рязанской области, призвал ввести в России уголовную ответственность за празднование Ивана Купалы. По его словам, соблюдение языческих традиций в праздник Рождества Иоанна Предтечи подрывает основы государственного строя РФ.

Священнослужитель РПЦ уверен, что обряды языческого праздника должны быть запрещены на законодательном уровне. А людей, которые пропагандируют праздник, он предложил судить по статье о создании секты. Рыбаков подчеркнул, что данная традиция не имеют исторических оснований и не одобряется в православном обществе.

«Необходимо привлекать к ответственности тех, кто это пропагандирует, о чём, кстати, говорилось неоднократно Ассоциацией центров изучения религий и сект. Также нужно обращать внимание на руководящих работников в регионе, кто на это смотрит сквозь пальцы и допускает это воздействие на молодое поколение, детей. Необходимо оградить общество от подобных агрессивных действий со стороны неоязычников», — отметил собеседник издания «Абзац».