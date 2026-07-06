Суд в Турции признал убийство посла Карлова частью шпионской операции FETÖ

34-й суд Анкары по особо тяжким преступлениям признал убийство российского посла Андрея Карлова, совершённое в 2016 году, частью заранее подготовленной шпионской операции организации FETÖ. К такому выводу суд пришёл в ходе рассмотрения дела бывшего сотрудника турецкой спецслужбы МИТ Зеки Кыратлы, обвиняемого в связях с этой структурой, пишет Sabah.

Под аббревиатурой FETÖ турецкие власти подразумевают движение сторонников проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара обвиняет в создании параллельных структур в госорганах и причастности к попытке переворота 2016 года. Суд постановил, что FETÖ действовала не только как террористическая организация, но и как разведывательная сеть в интересах международных сил.

В решении отмечается, что убийство российского дипломата стало «кровавым эпизодом сценария, написанного за океаном». По версии следствия, после провала путча структуры FETÖ активизировали усилия, чтобы втянуть Турцию в вооружённый конфликт. Главная цель убийства Карлова заключалась в том, чтобы вызвать страх на мировой арене и представить Турцию как небезопасное государство, неспособное защитить даже иностранных послов, утверждает издание. Суд квалифицировал инкриминируемые действия как шпионаж.

Напомним, 19 декабря 2016 года в Анкаре на открытии фотовыставки «Россия глазами турок» посол РФ в Турции Андрей Карлов был смертельно ранен выстрелом в спину. Нападавшим оказался 22-летний сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, который после атаки выкрикивал лозунги о мести за сирийский Алеппо. Инцидент вызвал острый международный резонанс; российская сторона квалифицировала произошедшее как теракт, направленный на подрыв нормализации российско-турецких отношений. Несмотря на трагедию, лидеры двух стран договорились не поддаваться на провокацию, а процесс расследования привел к тесному взаимодействию спецслужб. Посмертно Андрею Карлову было присвоено звание Героя России.