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Регион
6 июля, 13:58

«Росатом» обвинил ВСУ в попытке ударить по Ленинградской и Смоленской АЭС

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BeAvPhoto

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BeAvPhoto

В ночь на 6 июля ВСУ попробовали нанести удар по российским атомным станциям, включая Смоленскую и Ленинградскую. Об этом заявил гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв.

По его словам, в районе Ленинградской и Смоленской АЭС были обнаружены украинские беспилотники. Кроме того, зафиксирован удар БПЛА по градирне строящегося второго энергоблока Курской АЭС-2.

Лихачёв также прокомментировал ситуацию вокруг Запорожской АЭС, отметив, что удары по этому району создают риск серьёзной аварии регионального масштаба и ставят ситуацию на грань катастрофы. Он напомнил, что ранее украинские силы атаковали пожарную часть в Энергодаре, которая задействована в обеспечении безопасности ЗАЭС.

Лихачёв заявил о завершении строительства первого блока АЭС «Аккую» в Турции
Лихачёв заявил о завершении строительства первого блока АЭС «Аккую» в Турции

Ранее Life.ru рассказывал, что Запорожская АЭС два часа провела без электричества из-за действий украинской армии. Станцию пришлось запитать от резервных электрогенераторов, которые включились автоматически.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Владимир Озеров
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