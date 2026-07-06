Агроном развенчал главный миф о Купальской ночи — папоротник не цветёт никогда

Цветок папоротника, который, по поверьям, распускается в Купальскую ночь и указывает путь к кладам, — не более чем красивая легенда. Почему она появилась, Life.ru рассказала фольклорист, доцент кафедры искусства Института Гуманитарного образования и культуры Варвара Добровольцева, а агроном Вячеслав Хондырев объяснил, почему папоротник в действительности не может цвести.

Вот что нужно знать о папоротнике, и это главное: он НЕ цветёт. Никогда. Это тайнобрачное растение. Вместо пыльцы у него есть специальные клетки, которые в капельках воды где-то там, в стороне от растения, случайно встречаются друг с другом. Никакого цветения нет и быть не может. Для древних славян это было необъяснимо: у всех растений есть цветы и семена, а у папоротника — нет. Именно эта таинственность породила веру в его магическую, «особую» природу Вячеслав Хондырев Агроном

По словам агронома, папоротники размножаются спорами, а не семенами, поэтому цветов у них не бывает. При этом многие виды можно без особых проблем выращивать на участке. Морозостойкие папоротники практически не требуют ухода, тогда как популярные комнатные разновидности происходят из тропиков и в российских условиях зимовать не смогут. В то же время на Руси существовала плохая примета держать папоротник в доме.

Праздник Ивана Купалы сегодня имеет двойственную природу. Так сложилось потому, что Русь приняла христианство более 1000 лет назад, но в народе сохранились низовые, дохристианские верования, связанные с культом природы. В основе этого праздника лежит пик лета, расцвет и буйство природных сил. На это накладывается христианское верование — день Иоанна Крестителя, который, конечно же, никак не связан с растительностью или водой в языческом смысле, а отсылает к крещению Иисуса Христа в реке Иордан. В результате всё это слилось в единый комплекс христианско-народных представлений Фольклорист, доцент кафедры искусства Института Гуманитарного образования и культуры Варвара Добровольцева

Фольклорист отметила, что праздник тесно связан с водой и растительностью. Купание и обливание были ключевыми обрядами, причём традиция распространялась не только на Ивана Купалу 7 июля, но и на Аграфену Купальницу 6 июля, а также несколько дней вокруг этих дат. В Нижегородской, Тамбовской и частично Владимирской областях ещё в 1960-х годах существовали так называемые «ярилки», или «игрилки», а в Тамбовской области дети продолжали обливать прохожих и пассажиров автобусов из брызгалок даже в начале XXI века.

По словам Добровольцевой, Иван Купала также считался одним из главных дней для гаданий о будущем женихе. Девушки собирали семь разных цветущих трав, клали букет под подушку, чтобы увидеть во сне суженого, а затем пускали по воде венки. Если венок плыл, по его движению судили о будущем, а если тонул — это считалось дурным знаком, предвещавшим безбрачие, несчастье или даже смерть.

На юге России, отметила собеседница Life.ru, купальские обычаи были более яркими и дополнялись поиском мифического цветка папоротника. Там праздник называли Купалы, а купания были особенно активными. Согласно народным поверьям, папоротник якобы цветёт лишь раз в году огненным цветком, который охраняет нечистая сила. Считалось, что смельчак, сумевший сорвать его, обретёт доступ к кладам и тайнам бытия: ему откроются земные глубины, а сокровища буквально сами будут идти в руки. Однако сделать это, как гласит легенда, почти невозможно — нечисть всячески пугает человека, из-за чего тот зачастую бросает свою находку.

В народе рассказывали и забавные истории о случайной удаче. Один человек, спасаясь от нечистой силы, бежал и случайно зацепил лаптем цветок папоротника, сам того не заметив. Вокруг него появились горы золота, но страх оказался сильнее. Добежав домой, он снял мокрые лапти, позвал мужиков и вернулся обратно, однако сокровища уже исчезли. Лишь дома он обнаружил засохший цветок папоротника. По легенде, клад мог достаться ему, но в итоге удача была упущена. Именно на юге России, по словам Добровольцевой, и зародилось это поверье.

Напомним, в ночь с 6 на 7 июля отмечается Иван Купала. Эпидемиолог Геннадий Онищенко ранее оценил риски для здоровья, связанные с традициями этого дня. По его словам, праздник уходит корнями в язычество и связан с летним солнцестоянием. В православной традиции его переосмыслили как Рождество Иоанна Предтечи. Особенно широко этот день отмечают в Белоруссии. Онищенко подчеркнул, что это время высшего расцвета природы.