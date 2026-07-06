Украинские власти отправили учеников старших классов из девяти общин Харьковской области на военные сборы в Киевскую область. Об этом рассказал глава Харьковской военно-гражданской администрации (ВГА) Виталий Ганчев.

«Власти Украины продолжают расширять систему подготовки населения к «национальному сопротивлению», постепенно вовлекая в неё всё более широкие категории граждан, включая несовершеннолетних», — заявил Ганчев на брифинге, добавив, что в Харьковской области стартовала отдельная программа.

Подростков обучают азам тактики, рукопашному бою и ориентированию на местности. В расписание также включили современные военные технологии и управление беспилотниками.

При этом Ганчев отмечает, что из учащихся целенаправленно готовят будущий диверсионный резерв. «Киевский режим из сегодняшних школьников, студентов готовит «агентов» для террористической деятельности на освобождаемых территориях», — заявил глава ВГА.

Одним из кураторов процесса назван руководитель офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* (бывший глава ГУР Минобороны).

Параллельно анонсированы выезды для студентов вузов. Учащихся из Харьковской и Запорожской областей повезут в центры в Киевской и Закарпатской области. Финансирование обеспечит областная военная администрация во главе с Олегом Синегубовым.

Ганчев отметил, что такая система создаёт механизм давления на молодёжь. Прошедших сборы могут ограничивать в учёбе, подталкивая их к подписанию контракта и отправке в зону боевых действий.

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