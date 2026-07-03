Киев расширил обязательную эвакуацию в трёх районах Харьковской области

В Харьковской области Украины расширили зону обязательной эвакуации. Об этом сообщил в соцсети глава областной военной администрации Олег Синегубов. Меры затронут Купянский, Богодуховский и Харьковский районы.

Всего из опасных территорий планируют вывезти жителей 60 населённых пунктов. В Шевченковской общине эвакуация объявлена в 41 населённом пункте. В Богодуховском районе под действие решения попали 12 посёлков и городов. Ещё семь находятся в Дергачёвской общине.

Ранее селяне под Черниговом отказались эвакуироваться и впускать ВСУшников в свои дома. Речь идёт о жителях приграничных населённых пунктов Чайкино и Карабани в Черниговской области. После этого местным властям пришлось оформлять письменные отказы от выполнения требований украинского командования.