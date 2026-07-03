Жители приграничных населённых пунктов Чайкино и Карабани в Черниговской области отказались покидать свои дома, несмотря на требование об обязательной эвакуации. Как сообщили РИА «Новости» в российских силовых структурах, местные жители также не согласились предоставлять своё жильё для нужд Вооружённых сил Украины.

Собеседник агентства утверждает, что после этого местным властям пришлось оформлять письменные отказы от выполнения требований украинского командования.

Как сообщается, соответствующие документы собирал староста населённых пунктов Василий Шавша.

По словам источника, жители официально подтвердили своё намерение остаться в своих домах и не передавать жильё для размещения военных.

Ранее сообщалось, что логистика украинских войск в районе Дружковки находится под угрозой из-за активных действий российских подразделений на флангах. В силовых структурах РФ сообщили, что в районе города продолжаются боестолкновения, которые осложняют снабжение группировки ВСУ и создают риски для организации логистических маршрутов.