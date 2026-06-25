Логистика украинских войск в районе Дружковки в ДНР находится под угрозой из-за активного воздействия на флангах со стороны российских солдат. О бедах врага на этом участке фронта сообщили в силовых структурах РФ.

По данным силовиков, в районе города продолжаются боестолкновения и давление на группировку ВСУ, что сильно осложняет снабжение подразделений. Такие действия наших военных создают дополнительные риски для организации логистических маршрутов и устойчивости обороны.

В силовых структурах также заявили ТАСС, что украинские подразделения предпринимали попытки удержания отдельных населённых пунктов на флангах, чтобы стабилизировать ситуацию.