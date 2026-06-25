Логистика ВСУ в Дружковке рушится на глазах из-за атак наших войск с флангов
Обложка © ТАСС / Александр Река
Логистика украинских войск в районе Дружковки в ДНР находится под угрозой из-за активного воздействия на флангах со стороны российских солдат. О бедах врага на этом участке фронта сообщили в силовых структурах РФ.
По данным силовиков, в районе города продолжаются боестолкновения и давление на группировку ВСУ, что сильно осложняет снабжение подразделений. Такие действия наших военных создают дополнительные риски для организации логистических маршрутов и устойчивости обороны.
В силовых структурах также заявили ТАСС, что украинские подразделения предпринимали попытки удержания отдельных населённых пунктов на флангах, чтобы стабилизировать ситуацию.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что расчёт ударного беспилотника «Герань-2» нанёс высокоточный удар по складу горюче-смазочных материалов в селе Губиниха Днепропетровской области. Другой дрон точным ударом устроил блэкаут на предприятиях ОПК под Николаевом. Также российские военные нанесли удар по складам вооружений в Харьковской области, где хранились ракеты и беспилотники ВСУ.
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