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25 июня, 07:22

«Герань-2» оставила ВСУ без склада горючего в Днепропетровской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Dzyuba

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Dzyuba

Расчёт ударного беспилотника «Герань-2» нанёс высокоточный удар по складу горюче-смазочных материалов в селе Губиниха Днепропетровской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«Герань-2» уничтожила склад топлива ВСУ в Днепропетровской области. Видео © Минобороны России

Объект использовался Вооружёнными силами Украины для снабжения военной техники топливом и смазочными материалами. По данным ведомства, склад обеспечивал горючим подразделения ВСУ, действующие в этом районе. На опубликованных кадрах видно, как беспилотник точно поражает цель. В результате удара важный объект был полностью уничтожен.

Ранее российские военные ликвидировали украинского офицера Александра Попилевича. Он служил в секретном подразделении ВСУ в звании лейтенанта. Его часть отвечала за безопасность иностранных делегаций на Украине.

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Наталья Афонина
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