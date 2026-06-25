Расчёт ударного беспилотника «Герань-2» нанёс высокоточный удар по складу горюче-смазочных материалов в селе Губиниха Днепропетровской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«Герань-2» уничтожила склад топлива ВСУ в Днепропетровской области. Видео © Минобороны России

Объект использовался Вооружёнными силами Украины для снабжения военной техники топливом и смазочными материалами. По данным ведомства, склад обеспечивал горючим подразделения ВСУ, действующие в этом районе. На опубликованных кадрах видно, как беспилотник точно поражает цель. В результате удара важный объект был полностью уничтожен.

Ранее российские военные ликвидировали украинского офицера Александра Попилевича. Он служил в секретном подразделении ВСУ в звании лейтенанта. Его часть отвечала за безопасность иностранных делегаций на Украине.