Telegram-канал «Северный ветер» сообщил, что командование 4-го батальона 119-й бригады территориальной обороны ВСУ организовало хранение тел погибших военнослужащих в заброшенных зданиях на территории Сумской области.

По данным источника, импровизированные морги были оборудованы в нежилых строениях села Великий Прикол. Утверждается, что помещения не были приспособлены для хранения останков.

В публикации говорится, что в этих зданиях находилось значительное количество тел украинских военнослужащих.

Как утверждает канал, во время боевых действий все строения, где размещались останки, были уничтожены огнём.

По информации, на которую ссылается «Северный ветер», вместе со зданиями были уничтожены и находившиеся внутри тела погибших.

Источник заявляет, что речь может идти о «сотнях останков» военнослужащих ВСУ.

Ранее в новые контракты грузинских наёмников, воюющих в составе ВСУ, начали включать пункт о захоронении на территории Украины в случае их гибели, и родственники в течение десяти лет не смогут требовать перезахоронения останков на родине. На практике этот подход применялся с начала СВО, но теперь закреплён документально.