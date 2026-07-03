Массированные удары России по территории Украины стали серьёзным ударом по позициям Киева и лично Владимира Зеленского. Такое мнение высказал кипрский журналист Алекс Христофору в эфире YouTube-канала, отметив, что последствия атак выходят далеко за рамки текущей военной ситуации.

По его оценке, происходящее напрямую влияет на линию фронта и способствует прорыву оборонительных рубежей ВСУ на Донбассе.

«Это были самые масштабные ракетные удары по Киеву с начала СВО. И я думаю, что для России это только начало», – заявил обозреватель.

Христофору считает, что нынешняя динамика боевых действий может ускорить изменения на фронте и приблизить завершение борьбы за Донбасс. Он подчеркнул, что украинская оборонительная линия, создававшаяся годами при участии западных партнёров, сейчас подвергается серьёзному давлению.

Отдельно журналист добавил, что Россия, по его мнению, последовательно разрушает систему укреплений, выстроенную при поддержке НАТО, и тем самым меняет баланс сил в регионе.

Ранее Life.ru писал, что Владимир Зеленский после масштабных ударов ВС РФ заявил, что на Украину должны приехать представители США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, чтобы «разобраться» в ситуации. По его словам, в последние дни уже прошли контакты между Джаредом Кушнером и секретарём СНБО Рустемом Умеровым. Зеленский отметил, что визит американских представителей был обозначен заранее и, по его мнению, им необходимо лично оценить происходящее и донести выводы до президента США.