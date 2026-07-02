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2 июля, 15:42

Зеленский «призвал» Уиткоффа и Кушнера на Украину после ударов ВС РФ

Обложка © ТАСС / Ebrahim Noroozi, Jacquelyn Martin / АР, LUDOVIC MARIN / POOL / ЕРА

Обложка © ТАСС / Ebrahim Noroozi, Jacquelyn Martin / АР, LUDOVIC MARIN / POOL / ЕРА

Представители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер должны приехать на Украину, чтобы «разобраться» в ситуации. Такое заявление сделал Владимир Зеленский после масштабных ударов ВС РФ.

Он сообщил, что вчера и позавчера состоялись разговоры между Кушнером и секретарём СНБО Рустемом Умеровым.

«Они ещё несколько недель или месяцев назад сказали, что приедут на Украину. Им нужно приехать, чтобы посмотреть, понять, объяснить президенту», – сказал Зеленский журналистам.

Без света, транспорта и управления: Названы три глобальные цели массированных ударов ВС РФ по Украине
Без света, транспорта и управления: Названы три глобальные цели массированных ударов ВС РФ по Украине

В ночь на 2 июля Вооружённые силы РФ нанесли массированный ответный удар по объектам на Украине. Поражены, в частности, заводы, где производят ракеты «Фламинго» и Fire Point, а также дроны «Лютый». В Киеве уже назвали эти удары самыми массированными за всё время. Подробнее о ночной атаке и её результатах читайте на Life.ru.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Александра Вишнякова
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