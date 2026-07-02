Зеленский «призвал» Уиткоффа и Кушнера на Украину после ударов ВС РФ

Представители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер должны приехать на Украину, чтобы «разобраться» в ситуации. Такое заявление сделал Владимир Зеленский после масштабных ударов ВС РФ.

Он сообщил, что вчера и позавчера состоялись разговоры между Кушнером и секретарём СНБО Рустемом Умеровым.

«Они ещё несколько недель или месяцев назад сказали, что приедут на Украину. Им нужно приехать, чтобы посмотреть, понять, объяснить президенту», – сказал Зеленский журналистам.