Зеленский «призвал» Уиткоффа и Кушнера на Украину после ударов ВС РФ
Обложка © ТАСС / Ebrahim Noroozi, Jacquelyn Martin / АР, LUDOVIC MARIN / POOL / ЕРА
Представители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер должны приехать на Украину, чтобы «разобраться» в ситуации. Такое заявление сделал Владимир Зеленский после масштабных ударов ВС РФ.
Он сообщил, что вчера и позавчера состоялись разговоры между Кушнером и секретарём СНБО Рустемом Умеровым.
«Они ещё несколько недель или месяцев назад сказали, что приедут на Украину. Им нужно приехать, чтобы посмотреть, понять, объяснить президенту», – сказал Зеленский журналистам.
В ночь на 2 июля Вооружённые силы РФ нанесли массированный ответный удар по объектам на Украине. Поражены, в частности, заводы, где производят ракеты «Фламинго» и Fire Point, а также дроны «Лютый». В Киеве уже назвали эти удары самыми массированными за всё время. Подробнее о ночной атаке и её результатах читайте на Life.ru.
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