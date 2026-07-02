Без света, транспорта и управления: Названы три глобальные цели массированных ударов ВС РФ по Украине
Военэксперт Матвийчук: Завод «Радионикс» в Киеве встал после ночной атаки ВС РФ
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Минувшей ночью по Украине были нанесены массированные удары, которые поспешили назвать «актом возмездия». Однако военный эксперт, главный редактор информационного агентства ANNA News Анатолий Матвийчук в беседе с Life.ru заявил, что это не ответная реакция, а плановая системная работа, преследующая три глобальные цели.
«Мы не должны называть это «ответными ударами» или местью. Это систематические, плановые боевые действия, направленные на демилитаризацию Украины — именно ту цель, которую перед нами поставил Верховный главнокомандующий», — подчеркнул эксперт.
После того как противник переступил все красные линии — бил по детям детей, разрушал школы, — было заявлено, что сдерживающие факторы в отношении Киева больше не действуют. ВС РФ приступили к плановой работе, указал Матвийчук.
- Первая задача — удары по высокоэнергетическим объектам, которые должны остановить украинский военно-промышленный комплекс;
- Вторая — создание транспортного коллапса, который не позволит противнику перемещать войска, технику и вооружение, а главное — получать его с Запада. Это касается морских, железнодорожных и автомобильных перевозок;
- Третья — децентрализация управления, нарушение военной и государственной систем управления.
Сегодня ночью удары были нанесены по 20 промышленным объектам Киева. Главный из них — завод «Радионикс», который выпускал ракеты «Фламинго», дальнобойные «Fire Point 7» и «Fire Point 9», а также «Нептуны» и лицензионные зенитные ракеты. Кроме того, удары нанесены по аэродромам в Полтаве, Черкассах, Чернигове и Киевской области. Речь идёт о базах, где дислоцируются как советские МиГи, так и западные F-16 и, возможно, «Миражи», переданные Францией.
В Полтаве отчётливо прослеживается удары по заводам, выпускающим боеприпасы, и по складам, добавил собеседник.
«Таким образом, сегодня ночью продолжалась систематическая демилитаризация недружественной нам Украины», — заключил он.
Напомним, что сегодня Российская армия нанесла по Киеву массированный удар. Снаряды прилетали также в элитные отели, где живут иностранные наёмники ВСУ. Власти украинской столицы отмечают, что повреждения фиксируются во всех районах города. Ночью взрывы были слышны также в Харькове, Сумах, Запорожье и Павлограде.
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