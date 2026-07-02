Без света, транспорта и управления: Названы три глобальные цели массированных ударов ВС РФ по Украине

Сегодня ночью удары были нанесены по 20 промышленным объектам Киева. Главный из них — завод «Радионикс», который выпускал ракеты «Фламинго», дальнобойные «Fire Point 7» и «Fire Point 9», а также «Нептуны» и лицензионные зенитные ракеты. Кроме того, удары нанесены по аэродромам в Полтаве, Черкассах, Чернигове и Киевской области. Речь идёт о базах, где дислоцируются как советские МиГи, так и западные F-16 и, возможно, «Миражи», переданные Францией.