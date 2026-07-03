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3 июля, 12:53

ВСУ ударили по машине скорой помощи в Запорожской области, ранены двое медиков

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Двое медработников пострадали при ударе ВСУ по машине скорой помощи в Веселовском районе Запорожской области. Об этом рассказали в телеграм-канале регионального Минздрава.

Как уточнили в ведомстве, бригада направлялась к больному, когда её автомобиль попал под атаку. Ранения получили фельдшер и водитель, у обоих состояние оценивается как средней тяжести. Пострадавших доставили в местную больницу.

В министерстве добавили, что медикам оказали всю необходимую помощь.

Дрон ВСУ атаковал машину скорой помощи в Брянской области, ранены три человека
Дрон ВСУ атаковал машину скорой помощи в Брянской области, ранены три человека

Ранее беспилотник ВСУ ударил по рынку в городе Токмаке той же области. Как сообщил губернатор региона Евгений Балицкий, среди мирных жителей есть погибшие. Пострадавших доставили в центральную районную больницу.

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Вероника Бакумченко
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