ВСУ ударили по машине скорой помощи в Запорожской области, ранены двое медиков
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Двое медработников пострадали при ударе ВСУ по машине скорой помощи в Веселовском районе Запорожской области. Об этом рассказали в телеграм-канале регионального Минздрава.
Как уточнили в ведомстве, бригада направлялась к больному, когда её автомобиль попал под атаку. Ранения получили фельдшер и водитель, у обоих состояние оценивается как средней тяжести. Пострадавших доставили в местную больницу.
В министерстве добавили, что медикам оказали всю необходимую помощь.
Ранее беспилотник ВСУ ударил по рынку в городе Токмаке той же области. Как сообщил губернатор региона Евгений Балицкий, среди мирных жителей есть погибшие. Пострадавших доставили в центральную районную больницу.
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