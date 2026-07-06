«Гречневый метод» приучения к горшку травмирует ребёнка, предупредила педиатр

В сети набирает популярность видео, где мама приклеивает скотчем гречку к стопам ребёнка, чтобы тот быстрее научился ходить на горшок. Педиатр Елена Мескина в беседе с «Москвой 24» назвала этот метод опасным и антинаучным.

По словам врача, сама крупа безвредна, но скотч травмирует нежные волоски, вырывает их и может вызвать ожог или аллергию. Кроме того, сдавливание нарушает кровообращение. Тренд, по её мнению, — очередное бесполезное поветрие без доказательств.

Эксперт рекомендовала начинать приучение с того момента, как ребёнок начинает уверенно держать спинку. Высаживайте его через 1,5–2 часа после последнего мочеиспускания, а для дефекации — в одно и то же время, например утром и вечером. Так формируется рефлекс.

Чем раньше начинать процесс, тем лучше для развития коры головного мозга. В идеале к 1,5–2 годам малыш уже должен владеть навыком. Это важно для социализации и готовности к детскому саду.

А ранее Life.ru писал, что быстрый ответ матери младенцу снижает риск гиперактивности в будущем. По данным учёных, раннее взаимодействие между родителями и детьми играет решающую роль в формировании социального, эмоционального и поведенческого развития, а также влияет на возникновение конкретных психиатрических диагнозов.