Гастроном в Астрахани закрыли на 30 суток после массового отравления

Гастроном «Михайловский» в Астрахани временно прекратил работу на 30 суток по решению Советского районного суда. Мера принята в отношении владельца Михаила Дербасова. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Поводом стало обращение регионального управления Роспотребнадзора, которое добивалось привлечения предпринимателя к ответственности по статье 6.6 КоАП РФ за нарушение санитарно-эпидемиологических норм при организации питания.

Проверки и расследование начались после массового заражения сальмонеллёзом — пострадали 25 жителей Астрахани, употреблявших рыбные котлеты из этого магазина.

Эпидемиологическое расследование продолжается.

Напомним, в Астрахани произошло массовое отравление, связанное с продукцией гастронома «Михайловский». Общее число пострадавших превысило 30 человек, среди них есть дети. Также зафиксирован один летальный случай — скончалась женщина 1964 года рождения. По предварительным данным следствия, источником инфекции стали рыбные котлеты, приготовленные с грубыми нарушениями санитарно-эпидемиологических требований: на предприятии не соблюдалась поточность технологических процессов, а инвентарь не был должным образом промаркирован. В ходе расследования у трёх сотрудников гастронома были выявлены бактерии сальмонеллы. СК возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.