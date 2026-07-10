Желал Овечкину остаться без ног, теперь едет на фронт: чем знаменит мобилизованный в ВСУ хоккеист Оглавление Великолепная четвёрка и... на фронт Кармический бумеранг Верхушка айсберга Ирония судьбы? Сразу четверых хоккеистов из украинского клуба «Кременчуг» насильно мобилизовали в ВСУ. Это Юрий Мироненко, Богдан Поддубный, Безуглый и Захарченко. Последний проклинал нашего Александра Овечкина, но теперь карма настигла его самого. 9 июля, 21:20 Слабаки против дронов: четверых украинских хоккеистов сняли со льда и кинули в ВСУ. Обложка © Коллаж © Life.ru. Фото. © ХК «Кременчуг»

Мобилизационный голод на Украине давно перестал быть тайной. Военкомы хватают всех, кто попадается под руку: непризывных отцов-одиночек, инвалидов, бомжей и даже профессиональных спортсменов. Футболистов на фронт уже отправляли, разных баскетболистов и шашечников — тоже. Но чтобы хоккеистов, да сразу четверых, да прямо со льда (или из ночного магазина — тут версии разнятся) — это, знаете ли, свежак.

Великолепная четвёрка и... на фронт

Всё случилось на прошлой неделе. Точной даты никто не называет, но новость разлетелась со скоростью шайбы после щелчка Александра Овечкина. Первым о происшествии сообщил бывший вратарь сборной Украины Артур Оганджанян. По его словам, сотрудники ТЦК нагрянули с проверкой на каток «Айсберг» в Кременчуге и забрали прямо с тренировки двух игроков местного клуба: вратаря Эдуарда Захарченко и нападающего Егора Безуглого.

Оганджанян — о мобилизации коллег. Видео © Страна.ua

Следом появилась другая версия, которая звучит куда более прозаично и куртуазно. Как утверждает хоккеист Никита Коваленко, спортсмены были не на тренировке, а просто вышли в ночной магазин во время комендантского часа. И тут — бац! — патруль, проверка документов и здравствуй, военкомат. Затем на связь вышел и сам Захарченко, который окончательно расставил все точки над i.

— Гуляли с Егором в центре. Не заметили, что телефоны садились, а когда обратили на это внимание, решили зайти на заправку, чтобы зарядить один из телефонов и вызвать такси до «Айсберга», — сказал он в коротком интервью для СМИ.

Дальше подъехала полицейская машина, чтобы проверить документы. Но бумаг при себе у спортсменов не оказалось. Захарченко с Безуглым назвали имена, фамилии и проболтали с патрульными около получаса. Потом из ниоткуда объявился ещё один экипаж. Фараоны сказали, дескать, не могут найти военно-учётную карточку хоккеистов.

— Мы говорим: у нас всё в порядке, мы хоккеисты, нам делают бронь. Они нас знали, кстати. Говорят: «Поехали с нами, проверим вас и вернём обратно. <...> Клянёмся, обещаем, что вернём, всё будет в порядке», — процитировал Захарченко диалог.

Наивные хоккеисты, поверив честному полицейскому слову, сели в машину. Итог напоминает анекдот: обоих привезли прямо в военкомат.

— Извините, — говорят, — если не мы вас, то нас заберут, — закончил Захарченко.

Позже выяснилось, что улов ТЦК оказался богаче. Как сообщило украинское издание «Новости.LIVE», военкомы прихватили не двоих, а сразу четверых хоккеистов. В списке оказались ещё защитник «Кременчуга» Богдан Поддубный и форвард Юрий Мироненко. Спортклуб и местные ТЦК ситуацию, разумеется, не комментируют. А Международная федерация хоккея (IIHF) лишь развела руками. Член совета IIHF Виестурс Козиолс философски заметил, что это «внутренние дела одного из многих наших субъектов».

Кармический бумеранг

Кто же эти парни, которым выпала честь стать первыми мобилизованными хоккеистами? Егор Безуглый — личность не самая яркая. Форварду в октябре 2026 года стукнет 35 лет. За его плечами — титул чемпиона Украины в прошлом сезоне и серебро — в минувшем. Карьера типичного хоккейного кочевника: Польша, Турция, Литва, низшие американские лиги, «Донбасс» (уже после того, как тот покинул КХЛ). В сборной выступал только на молодёжном уровне. Короче говоря, обычный середняк. Но в ТЦК не смотрят на статистику, там смотрят на наличие ног и отсутствие брони.

Егор Безуглый. Фото © Kyiv Capitals HC

Эдуард Захарченко — фигура куда более колоритная. Это не просто вратарь, это основной голкипер сборной Украины, участник олимпийской квалификации и чемпионата мира 2024 года. Человек, который в 2025-м стал первым вратарём в истории чемпионатов Украины, забросившим шайбу броском от створок.

Эдуард Захарченко. Фото © Федерація хокею України

Но главное в его биографии — даже не спортивные достижения, а политические парадоксы. Захарченко родился во Владивостоке! Его отец — дагестанец, дед — болгарин, бабушка — украинка. Хоккеист начинал свою карьеру в России, в Набережных Челнах, где играл в МХЛ. Главный скандал, сделавший голкипера более известным на родине, случился в апреле 2025 года. Комментируя шансы Александра Овечкина побить рекорд Уэйна Гретцки, вратарь выдал нечто жуткое:

— Надеюсь, ему ноги оторвёт и у него ничего не получится. Или он получит травму. Я всё прекрасно понимаю, что это спорт и спортивное достижение. Классно, круто. Но этот человек, по моему мнению, не заслуживает восхищения публики.

Кстати, это не первый скандал в карьере Захарченко. В 2017 году он, а также защитник Владимир Варивода были дисквалифицированы международной федерацией за подозрение в сдаче матча: хоккеисты якобы оставили расписки о возврате денег, если сборная Украины не проиграет Южной Корее с разницей в две шайбы. Игра закончилась поражением украинцев, команда вылетела в дивизион ниже, а корейцы пробились в элиту. Позже дисквалификацию отменили, но осадочек, как говорится, остался.

Помимо Безуглого и Захарченко, в списке мобилизованных значатся защитник Богдан Поддубный и нападающий Юрий Мироненко. Если первые два хоть как-то засветились в медийном пространстве, то про этих двоих, по сути, сказать нечего. Поддубный — 30-летний уроженец Харькова, в разное время игравший за местное «Динамо» и «Витязь». Мироненко — 25-летний форвард. Ни русофобских выпадов, ни громких интервью за ними не числится — просто два спортсмена, которые оказались не в то время не в том месте.

Верхушка айсберга

Случай с хоккеистами «Кременчуга» — лишь верхушка айсберга. В 2026 году охота на атлетов на Украине приняла системный характер. Как пишут СМИ, тэцэкашники получили доступ к базам данных спортивных клубов и активно формируют списки призывников с учётом физической подготовки мобрезерва. И тут уж кому как повезёт.

В ноябре 2025 года киевский ТЦК мобилизовал бывшего футболиста киевского «Динамо» и сборной Украины Дениса Гармаша. Имя громкое, статус высокий — не помогло. А в феврале 2026 года разразился скандал с футболистом «Колоса-2» Даниилом Колесником. Он попытался помешать принудительной мобилизации, вступился за местного жителя и отмутузил военкома. Теперь ему грозит до пяти лет тюрьмы. Но что-то подсказывает, что вместо кичи нападавшему почти гарантированно светят окопы. А позже в полном составе «бусифицировали» и остальных игроков «Колоса-2» — прямо после матча в Закарпатье.

Задержание Колесника. Фото © Національна поліція України

Но самый душераздирающий случай произошёл в июне 2026 года в Хмельницком. Там военкомы мобилизовали 56-летнего детского футбольного тренера. Он тренировал около 200 школьников и ухаживал за пожилой матерью. В ответ на это дети и их родители взяли в осаду здание ТЦК, требуя отпустить наставника. И, наконец, совсем свежая новость: на днях наши военные пленили на передовой профессионального футболиста Егора Азбукина, который до мобилизации выступал за клубы Первой лиги Украины и играл в Венгрии. Его мобилизовали ещё в 2024 году.

Егор Азбукин в плену. Фото © Telegram / Северный Ветер

Ирония судьбы?

Из всех этих историй именно случай Захарченко стал идеальным олицетворением бумеранга. Родившийся во Владивостоке, он желал Овечкину остаться без ног, а теперь сам будет бегать от дронов по минным полям. Подозреваемый в сдаче матча теперь защищает страну, которую тогда, по слухам, и сливал. Называвший Россию чужбиной теперь сражается против тех, с кем когда-то выходил на лёд. Карма, как говорится, не дремлет. В общем, будьте осторожны со своими словами и пожеланиями.

Авторы Илья Пушкарев