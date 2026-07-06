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6 июля, 16:01

Режим беспилотной опасности впервые объявили в Новосибирской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Darya Ryabova

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Darya Ryabova

Режим беспилотной опасности впервые объявили в Новосибирской области в понедельник, 6 июля.

«Внимание! Беспилотная опасность на территории Новосибирской области в 21:45 (17:45 мск) 06.07.2026 г», — говорится в сообщении Единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Граждан призывают оставаться дома, укрыться в помещении без окон с капитальными стенами.

Хоценко: ВСУ атаковали Омский НПЗ, системы ПВО сбили большую часть беспилотников
Хоценко: ВСУ атаковали Омский НПЗ, системы ПВО сбили большую часть беспилотников

А ранее сегодня отразили атаку в Омской области. Часть дронов сумела достичь территории северного промышленного узла Омска, после чего на месте начали работу оперативные службы. Позже власти уточнили, что уккраинские беспилотники атаковали Омский нефтеперерабатывающий завод. По предварительной информации, погибших и пострадавших в результате инцидента нет.

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Александра Вишнякова
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