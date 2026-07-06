Режим беспилотной опасности впервые объявили в Новосибирской области

«Внимание! Беспилотная опасность на территории Новосибирской области в 21:45 (17:45 мск) 06.07.2026 г», — говорится в сообщении Единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

А ранее сегодня отразили атаку в Омской области. Часть дронов сумела достичь территории северного промышленного узла Омска, после чего на месте начали работу оперативные службы. Позже власти уточнили, что уккраинские беспилотники атаковали Омский нефтеперерабатывающий завод. По предварительной информации, погибших и пострадавших в результате инцидента нет.