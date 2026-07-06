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Регион
6 июля, 17:39

Рябков: Россия «ничего не сворачивает» и продолжит контакты с США

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Москва продолжит контакты с Соединёнными Штатами в любом случае. Об этом заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков на полях XXIV Международной школы ПИР-Центра по проблемам глобальной безопасности.

«Мы никогда ничего не сворачиваем, мы продолжаем контакты в любом случае», — сказал дипломат, отвечая на вопрос о возможном прекращении диалога по Украине в случае изменения позиции Вашингтона.

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Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал отвлекающим манёвром заявления европейцев о готовности к диалогу с Москвой. Он подчеркнул, что ЕС стремится стать военизированным авангардом антироссийского Запада. По его словам, главная задача Европы — сохранить киевский режим как инструмент давления на Россию, а заявления о диалоге позволяют выиграть время для наращивания ВПК.

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Александра Мышляева
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