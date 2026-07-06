Умер академик РАН Владимир Окрепилов

Российская наука понесла тяжёлую утрату – на 91-м году жизни скончался академик РАН Владимир Окрепилов. О смерти выдающегося учёного сообщили в пресс-службе Российского государственного педагогического университета имени А. И. Герцена.

Окрепилов долгие годы сотрудничал с Герценовским университетом и возглавлял в нём центр качества образования. Учёный стал основателем научного направления «Экономика качества», а также участвовал в разработке Стратегии социально-экономического развития Санкт-Петербурга до 2030 года.

«Шестого июля 2026 года ушёл из жизни выдающийся российский учёный, академик РАН Владимир Валентинович Окрепилов», – сообщили в вузе.

За годы научной деятельности Окрепилов написал и стал соавтором более 760 работ, включая 40 монографий и 9 учебников. Он был удостоен государственных наград, среди которых Орден Дружбы народов, Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени и Орден Почёта.

В РГПУ имени А. И. Герцена отметили, что учёный поддерживал молодых исследователей и активно участвовал в жизни университетского сообщества. Ректор вуза Сергей Тарасов назвал его уход невосполнимой утратой для коллектива.

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