Четверо украинских военнослужащих, вторгшихся в Курскую область, приговорены к длительным срокам заключения. 2-й Западный окружной военный суд признал их виновными в террористическом акте, повлекшем тяжкие последствия.

Следственный комитет РФ сообщил, что доказательства признаны достаточными для вынесения приговора Юрию Продану, Олегу Дачевскому, Сергею Пономаренко и Николаю Труфанову. Все они признаны виновными в совершении группой лиц по предварительному сговору террористического акта (подпункты «а» и «в» части 2 статьи 205 УК РФ).

Следствием и судом установлено, что вооружённые Продан, Дачевский, Пономаренко и Труфанов незаконно вторглись на территорию Курской области. На оборудованных наблюдательно-огневых позициях вместе с другими боевиками они блокировали и удерживали под вооружённым контролем Суджанский и Глушковский районы, противодействовали российским военнослужащим, запугивали мирных граждан.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы: Продану, Дачевскому, Пономаренко –каждому по 15 лет с отбыванием первых 4 лет в тюрьме, а остальной части срока – в исправительной колонии строгого режима. Труфанов также получил 15 лет, но первые 3 года проведёт в тюрьме, остальной срок – в колонии строгого режима.

Приговор в законную силу пока не вступил.

Ранее Life.ru писал, что их сослуживец уже заочно получил пожизненное за теракт на Брянщине, унёсший жизнь мирного жителя. Оператор БПЛА из СБУ запустил дрон с взрывчаткой прямо с территории Черниговской области, думая, что останется безнаказанным. Но российская Фемида настигает и заочно: сроки выносят всем, кто поднимает руку на мирных граждан.