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Регион
6 июля, 19:39

Лантратова обратилась в ООН после удара по автобусу под Белгородом

Яна Лантратова. Обложка © ТАСС / пресс-служба президента РФ / Гавриил Григоров

Яна Лантратова. Обложка © ТАСС / пресс-служба президента РФ / Гавриил Григоров

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова направила обращения в ООН после удара ВСУ по пассажирскому автобусу в Белгородской области. По её словам, в результате атаки вновь пострадали мирные жители, среди них оказались дети.

О подготовке обращений к верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку и специальному представителю генсека организации Ванессе Фрезье омбудсмен сообщила в своём телеграм-канале.

«Направили очередные обращения в связи с ударом ВСУ по автобусу в Белгородской области 6 июля. Снова пострадали мирные жители, снова серьёзные ранения у детей», – написала Лантратова.

Москва и Минск обмениваются материалами по делу об атаке ВСУ на автобус с детьми
Москва и Минск обмениваются материалами по делу об атаке ВСУ на автобус с детьми

Ранее Life.ru сообщал, что число пострадавших при атаке украинского беспилотника на пассажирский автобус в Белгородской области увеличилось до семи человек. По данным оперативного штаба региона, среди госпитализированных оказался 16-летний юноша с осколочным ранением головы. Удар пришёлся по автобусу на участке дороги Никольское – Таврово в Белгородском округе.

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Юния Ларсон
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