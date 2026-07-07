Колокольцев прибыл в Нью-Йорк на саммит полиции стран ООН

Глава МВД России Владимир Колокольцев прибыл в Нью-Йорк для участия в международной встрече руководителей полицейских ведомств стран – членов ООН. Саммит соберёт представителей правоохранительных структур из разных государств и пройдёт в штаб-квартире организации.

В аэропорту Нью-Йорка главу МВД встретили заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Чумаков, генеральный консул РФ в Нью-Йорке Алексей Марков и представитель российского МВД при постпредстве Валерий Этнюков.

Министр МВД России приехал в Нью-Йорк на саммит ООН. Видео © Telegram / Постпредство России при ООН

О прибытии министра 7 июля сообщило постпредство России при ООН. В ведомстве уточнили, что Колокольцев примет участие в Пятом саммите начальников полиций государств – членов организации.

Саммит руководителей полицейских ведомств проходит 7 и 8 июля на площадке штаб-квартиры ООН. Участники встречи обсудят вопросы международного взаимодействия правоохранительных органов и совместной работы в сфере безопасности.

Ранее Life.ru писал, что Владимир Путин провёл оперативное совещание Совета Безопасности по вопросам внутренней безопасности и отношений России с ближайшими соседями. В обсуждении приняли участие главы ключевых силовых ведомств, включая МВД, ФСБ и Минобороны. Президент отметил, что одной из главных тем встречи стала стабильность внутри страны и обеспечение безопасности граждан.