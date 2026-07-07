В Китае назвали роковой ошибкой недооценку могущества США

Несмотря на разговоры об ослаблении США, Вашингтон по-прежнему сохраняет статус мировой державы, а недооценка его влияния может стать серьёзной ошибкой. Такое мнение высказал декан Школы государственной политики Китайского университета Гонконга Чжэн Юннянь.

В беседе с изданием South China Morning Post учёный отметил, что сегодня ни одна страна не способна полностью заменить Соединённые Штаты на мировой арене. По его словам, между снижением влияния государства и потерей роли глобального лидера существует большая разница.

«Соединённые Штаты по-прежнему остаются гегемоном в упадке. Даже при относительном ослаблении они сохраняют гегемонию, потому что ни одна нация или сила в настоящее время не способна по-настоящему занять их место», – заявил Чжэн Юннянь.

Эксперт считает, что американское влияние постепенно меняет форму. По его оценке, Вашингтон делает ставку не только на военную мощь, но и на контроль над технологическими стандартами, искусственным интеллектом, вычислительными мощностями и производством чипов.

«Большая разница существует между упадком США и их заменой в качестве глобального гегемона. Идея того, что США можно обойти в этой роли, остаётся чисто гипотетической», – подчеркнул китайский учёный.

Ранее Life.ru писал, что заявления Дональда Трампа о возможном сближении США и Китая вызвали тревогу у американских союзников в Азии. Вашингтон и Пекин начали говорить о снижении напряжённости и поиске новых форм взаимодействия между крупнейшими экономиками мира. При этом в регионе внимательно следят за тем, как изменится политика США по вопросам Тайваня, технологий и военного присутствия.