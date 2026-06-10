Трамп заговорил о «двух великих странах» — и в Азии напряглись из-за Китая

Новый разворот Дональда Трампа в сторону Китая вызвал тревогу у союзников США в Азии. По данным The New York Times, Вашингтон и Пекин начали продвигать формулу «конструктивной стратегической стабильности», которая должна показать: две крупнейшие державы готовы снижать напряжение и искать точки сотрудничества.

Особенно заметным сигнал стал после визита Трампа в Пекин, где он встретился с Си Цзиньпином. Американский президент публично хвалил китайского лидера, а затем заявил, что США и КНР фактически формируют «G2» равных сверхдержав.

Отдельное беспокойство вызвала тема Тайваня. Трамп сказал, что держит поставки оружия острову «в подвешенном состоянии» как переговорный рычаг в диалоге с Пекином. При этом госсекретарь Марко Рубио настаивает, что политика Вашингтона не изменилась, а крупный пакет вооружений лишь находится на пересмотре.

В Азии такие сигналы восприняли как признак более мягкой линии США по отношению к Китаю. Чиновники и аналитики опасаются, что Вашингтон теперь больше заинтересован в экономическом сосуществовании с Пекином, чем в прежней системе сдерживания.

На фоне этого Трамп также разрешил Nvidia продавать мощные чипы китайским компаниям. Этот шаг вызвал критику со стороны части американских политиков и бывших чиновников, которые поддерживали ограничения на экспорт передовых технологий.

В самом Китае новый курс Вашингтона, судя по оценкам экспертов, восприняли с оптимизмом. Пекин видит возможность смягчить отношение к себе в американских политических и экспертных кругах.

При этом в США уверяют, что не отказываются от присутствия в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Американские военные продолжают учения с союзниками, развивают инфраструктуру на острове Палау и демонстрируют готовность сдерживать возможные угрозы.

Но для Тайваня, Индии, Филиппин и других партнёров США вопрос теперь звучит иначе: насколько далеко Трамп готов зайти в сближении с Пекином — и не станет ли регион разменной картой в большой сделке двух держав.

Ранее президент США Дональд Трамп высказался о возможном развитии ситуации вокруг Тайваня и отношениях с Китаем. Американский лидер заявил, что не хотел бы втягивания США в военный конфликт с КНР в случае возможного объявления Тайванем независимости. По его словам, подобный сценарий означал бы необходимость военного вмешательства на значительном удалении от территории Соединённых Штатов.