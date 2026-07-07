Конструктор танков Т-72, Т-90А и Т-72БА Владимир Домнин умер на 82-м году жизни

Ушёл из жизни главный конструктор Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения Владимир Домнин. Печальную новость сообщили в пресс-службе концерна «Уралвагонзавод». Специалисту был 81 год. Его не стало 6 июля 2026 года.

На предприятии назвали уход Владимира Борисовича тяжёлой утратой. Коллеги охарактеризовали его как талантливого организатора, посвятившего жизнь укреплению бронетанкового щита страны.

Под непосредственным руководством инженера продолжалась работа над перспективным основным боевым танком. При нём завершили создание Т-90А, Т-72БА и боевой машины поддержки танков БМПТ.

В активе конструктора — разработка танков Т-72Б3, Т-90МС, модернизированных машин на базе Т-72, а также инженерной техники БМР-3МА и БРЭМ-1М. Домнин стоял у истоков проекта по созданию унифицированной межвидовой тяжёлой гусеничной платформы.

Помимо военной сферы, возглавляемый им коллектив занимался проектированием дорожно-строительных машин и внедрял их в серийный выпуск.

В концерне добавили, что Домнин отличался внимательным отношением к подчинённым и умением справляться со сложными задачами. Благодаря ему в бюро сохранили социальные традиции, помогавшие плодотворной работе.

Владимир Домнин имел звание заслуженного конструктора РФ и степень кандидата технических наук. Он являлся лауреатом премии правительства в области науки и техники, был награждён орденом «За службу Родине в Вооружённых силах СССР» и орденом Почёта.