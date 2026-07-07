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7 июля, 07:28

МИД предостерёг Прибалтику от игры с огнём из-за площадок для взлёта дронов ВСУ

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Страны Прибалтики рискуют столкнуться с последствиями из-за предоставления своей территории ВСУ для ударов по России. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин в беседе с РИА «Новости».

По словам Галузина, размещение на территории прибалтийских государств объектов и сил, связанных с украинским конфликтом, Москва рассматривает как враждебные шаги.

«Предоставляя свою территорию для враждебных по отношению к России действий в контексте украинского конфликта, прибалты играют с огнём», — заявил замглавы МИД РФ.

Он отметил, что Латвия, Литва и Эстония, являющиеся участниками НАТО и Евросоюза, понимают возможные последствия подобной политики.

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Ранее Замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что Латвия и другие страны Прибалтики предоставляли воздушные коридоры для украинских беспилотников, которые использовались при атаках на российские объекты. По его словам, Москва располагает подтверждёнными данными об этом.

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