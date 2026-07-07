В Петербурге выследили по камерам и задержали серийного поджигателя

В Санкт-Петербурге полиция поймала мужчину, который поджигал мусорные баки вблизи жилых многоэтажек. По его словам, он не понимал значения своих действий, так как был пьян и без всякой цели жёг мусор по пути домой. Задержанному 29 лет. О случившемся пишет МВД по региону.

В Петербурге задержали поджигателя мусорных баков. Видео © Telegram / Петербургская полиция

«6 июля в 04:17 в дежурную часть Главка поступило сообщение о возгорании мусорного бака у дома 65 по улице Ленсовета. Через несколько минут поступили аналогичное сообщение о том, что у дома 2 по Московскому шоссе неизвестный поджигает мусорные баки и пламя перекинулось на расположенный рядом гараж и припаркованный автомобиль «Омода С5», — уточнили правоохранители.

В результате инцидента гараж выгорел полность, автомобиль частично. Пиромана удалось отследить по камерам и доставить в полицейский отдел. В отношении серийного поджигателя составлен административный протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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