Дожившая до 105 лет британка назвала секретом долголетия здоровый и долгий сон

В Британии ветеран Второй мировой войны Айви Минан отмечает свой 105-й день рождения и говорит, что ключ к долголетию — это здоровый сон. Праздничную дату женщина отметила в доме престарелых в окружении семьи, пишет Dailymail.

Минан четыре года служила в Вспомогательной территориальной службе (ATS) — женском подразделении британской армии. Туда она пришла в 20-летнем возрасте. В её обязанности входило наводить орудия на вражеские бомбардировщики. Весной 1942 года она познакомилась на танцах со своим будущим мужем Джонни, который числился в Королевских ВВС.

Айви Минан призналась журналистам, что ничего не делала для того, чтобы дольше прожить. По её мнению, секрет долгетия заключается в счастливом браке, любящих и любимых детях, а также в долгом и здоровом сне. Айви уверена, что не следует проводить много времени перед телевизором или с гаджетами.

А 100-летняя британка Маргарет Хэм назвала секрет своего долголетия. По её словам, дожить до векового юбилея ей помогли мармелад, крепкий чай и до 40 сигарет в день.