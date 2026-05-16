В Минздраве раскрыли привычки, которые помогают дожить до 100 лет

Шансы дожить до 100 лет во многом зависят не от генетики, а от образа жизни. Об этом РИА «Новости» сообщила главный внештатный гериатр Минздрава РФ, член-корреспондент РАН Ольга Ткачёва.

«Если человек понимает, что его здоровье в его руках, то у него есть все шансы дожить до 100 лет», — сказала она.

Специалист посоветовала регулярно проходить профилактические обследования и контролировать ключевые показатели организма. Речь идёт об уровне артериального давления, холестерина и глюкозы. По словам Ткачёвой, именно эти параметры помогают вовремя заметить раннее старение сосудов. Своевременное внимание к таким изменениям может серьёзно повлиять на продолжительность жизни.

Гериатр подчеркнула, что наиболее эффективным способом продлить годы остаётся коррекция повседневных привычек. Она назвала отказ от вредных привычек одним из главных факторов активного долголетия. Кроме того, важную роль играют физическая нагрузка, умственная деятельность и общение с окружающими. Также врач рекомендовала придерживаться правильного питания.

Ткачёва отметила, что многие переоценивают влияние наследственности. По её словам, даже в семьях долгожителей встречаются случаи ранней смерти. При этом человек с неблагоприятной генетикой, как пояснила специалист, тоже может прожить очень долго, если внимательно относится к своему состоянию и образу жизни.

Ранее сообщалось, что постоянная усталость, раздражительность и нарушения сна у женщин 35–40 лет могут быть связаны не только со стрессом. Подобные симптомы иногда указывают на ранний климакс и начало гормональной перестройки организма. Многие пациентки долго не догадываются об изменениях.