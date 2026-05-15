15 мая, 07:07

Назван опасный недуг, при котором одна нога может стать больше другой в два раза

Врач Мнацаканян: Тромбоз глубоких вен может привести к гангрене конечности

Обложка © magnific / freepik

Важно различать тромбоз поверхностных и глубоких вен — тактика лечения этих состояний принципиально отличается, рассказал Здоровью Mail сердечно-сосудистый хирург, врач-флеболог Геворг Мнацаканян. Так, тромбоз поверхностных вен (или тромбофлебит) чаще является осложнением варикоза, но может встречаться и в неизменённых сосудах.

Эндокринолог объяснил, о каких болезнях говорит «огонь» в ногах

Проявляется недуг локальной воспалительной реакцией в ограниченном сегменте: боль, покраснение кожи, отёк ноги, местное повышение температуры, а также общее недомогание и лихорадка. Гораздо серьёзнее проблема тромбоза глубоких вен. Клиническая картина варьирует от полного отсутствия симптомов до сильной боли, напряжения мышц, уменьшения объёма движений и отёка всей конечности.

При осложнении больная нога может стать в полтора-два раза больше другой. При неблагоприятном сценарии тромбоз глубоких вен приводит к посинению конечности, гангрене и тромбоэмболии лёгочной артерии. При малейшем подозрении на недуг необходимо срочно обратиться к сосудистому хирургу, флебологу или общему хирургу, резюмировал кандидат медицинских наук.

Варикоз и тромбы по наследству: Как гены влияют на риск «синдрома экономкласса» при перелётах

Ранее Доктор Мясников объяснил россиянам, почему лучше не знать о риске тромбоза. Кроме того, кардиолог рассказала, почему после гриппа может пострадать сердце и как от этого защититься.

