Назван опасный недуг, при котором одна нога может стать больше другой в два раза
Врач Мнацаканян: Тромбоз глубоких вен может привести к гангрене конечности
Важно различать тромбоз поверхностных и глубоких вен — тактика лечения этих состояний принципиально отличается, рассказал Здоровью Mail сердечно-сосудистый хирург, врач-флеболог Геворг Мнацаканян. Так, тромбоз поверхностных вен (или тромбофлебит) чаще является осложнением варикоза, но может встречаться и в неизменённых сосудах.
Проявляется недуг локальной воспалительной реакцией в ограниченном сегменте: боль, покраснение кожи, отёк ноги, местное повышение температуры, а также общее недомогание и лихорадка. Гораздо серьёзнее проблема тромбоза глубоких вен. Клиническая картина варьирует от полного отсутствия симптомов до сильной боли, напряжения мышц, уменьшения объёма движений и отёка всей конечности.
При осложнении больная нога может стать в полтора-два раза больше другой. При неблагоприятном сценарии тромбоз глубоких вен приводит к посинению конечности, гангрене и тромбоэмболии лёгочной артерии. При малейшем подозрении на недуг необходимо срочно обратиться к сосудистому хирургу, флебологу или общему хирургу, резюмировал кандидат медицинских наук.
