Доктор Мясников объяснил россиянам, почему лучше не знать о риске тромбоза

Не стоит самостоятельно искать информацию о тромбах. Знание о риске тромбоза может быть опасным, если неправильно принимать лекарства. Об этом в эфире программы «О самом главном» рассказал врач и телеведущий Александр Мясников, сообщает ИС «Вести».

«Если бы меня спросили, что лучше — знать вам про проблемы с тромбозом или не знать? Вот лучше ничего не знайте. Целее будете», — заявил Мясников.

Он объяснил, что многие, узнав о повышенном риске тромбоза, начинают бесконтрольно принимать кроверазжижающие препараты. По словам врача, неправильный приём таких средств может привести к опасному для жизни внутреннему кровотечению.

Ранее генетик объяснил, что объединяет варикоз и тромбоз вен: и к тому, и к другому может быть наследственная предрасположенность. Поэтому, если у родителей или бабушек/дедушек были проблемы с венами (сильный варикоз или тромбы), вам стоит быть начеку. Это особенно важно, если вы ждёте ребенка или планируете долгий перелёт — в эти периоды вены в зоне риска.