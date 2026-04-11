Тахикардия, одышка и отёки: Почему после гриппа может пострадать сердце и как от этого защититься

В межсезонье люди болеют простудой не реже, чем зимой, но главная угроза — не насморк и кашель, а удар по сердечно-сосудистой системе. О том, как вирус атакует сердце, кто в группе риска и какие меры профилактики существуют, рассказала кардиолог НМИЦ «Лечебно-реабилитационный центр» Минздрава России Ирина Литвякова.

По словам врача, вирусная инфекция воздействует на организм не только через дыхательные пути, но и через системные эффекты. Из-за интоксикации накапливаются продукты распада клеток, возникает слабость, температура и учащённое сердцебиение — орган работает на пределе. Ключевую роль играет воспаление: выброс цитокинов повышает проницаемость сосудов, активирует свёртывающую систему и повреждает эндотелий, что ведёт к тромбозам и ухудшению микроциркуляции.

Особую опасность представляют аутоиммунные реакции, когда иммунитет атакует собственные ткани. Это основа миокардита (воспаления сердечной мышцы), который может развиться даже после исчезновения острых симптомов. Его легко пропустить: температура спала, а самочувствие не улучшается.

Ключевые тревожные сигналы: боль в груди, не связанная с движением; одышка в покое или при лёгкой нагрузке; нарушения ритма; сильная слабость; отёки ног. Если эти симптомы появились после инфекции, нужно срочно к врачу. Миокардит может протекать скрыто месяцами, проявляясь лишь лёгкой усталостью, что чревато хронической сердечной недостаточностью или устойчивыми аритмиями. Поэтому после тяжёлых вирусных инфекций важны контрольные ЭКГ и анализы крови.

Группа риска: люди старше 65 лет, пациенты с гипертонией, ишемией, сердечной недостаточностью, диабетом, лишним весом, а также курильщики. Но даже молодые здоровые люди могут получить миокардит, особенно если перенесли грипп на ногах или с высокой температурой.

Кардиолог в разговоре со Здоровье Mail подчёркивает: пациентам с сердечными заболеваниями вакцинация от гриппа не противопоказана, а наоборот — жизненно важна. Инфекция создаёт колоссальную нагрузку на сердце, повышая риск инфаркта и тромбозов.

Если вирус уже проник в организм, нельзя самостоятельно отменять лекарства для сердца, давления или разжижения крови — резкая отмена опаснее самой инфекции. После болезни стоит обратиться к терапевту, если появились тахикардия в покое, одышка или отёки. Даже при минимальных жалобах ЭКГ и анализы крови помогут выявить скрытые проблемы. Сердечно-сосудистая система восстанавливается неделями и месяцами. Не торопитесь, возвращайтесь к нагрузкам постепенно и прислушивайтесь к себе, резюмирует эксперт.

