На могиле Старовойта в Петербурге открыли памятник в годовщину его смерти

В Петербурге на Смоленском кладбище появился памятник бывшему министру транспорта России Роману Старовойту. Открытие состоялось в годовщину его смерти, сообщает «Фонтанка».

Памятник Роману Старовойту в Петербурге. Фото © fontanka.ru / Михаил Огнев

Утром 7 июля к могиле политика принесли венок представители Министерства транспорта. Почтить память Старовойта также пришли его родственники, включая мать. По словам очевидцев, цветы также передала его невеста, с которой он познакомился во время работы в Курской области.

Памятник Роману Старовойту в Петербурге. Фото © fontanka.ru / Михаил Огнев

Монумент выполнен в виде двух высоких плит, напоминающих раскрывающуюся дверь. На одной из них размещены строки стихотворения неизвестного автора: «Для России ты сделал немало, много строил, работал, искал. «Честь имею», — сказал, улыбнулся и над питерским небом пропал».

Ранее сообщалось, что 7 июля 2025 года 53-летний Роман Старовойт был освобождён от должности министра транспорта, а спустя несколько часов покончил с собой. Перед этим у чиновника могли возникнуть проблемы из-за дела о предполагаемом хищении бюджетных средств, по которому ему грозило до 20 лет лишения свободы.