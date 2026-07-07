В Москве пройдёт шоу «КРУЧЕ» с блогерами-миллионниками и сценой 360 градусов

Во Дворце спорта «Мегаспорт» 19 сентября 2026 года состоится масштабное шоу «КРУЧЕ» — новый формат, который объединит популярных блогеров, артистов и тысячи зрителей в пространстве музыки, контента и живого общения. На сцену выйдут звезды нового поколения: Аня Покров, MARGO, AdrenalinHouse, группа «Френдзона» и другие популярные digital-инфлюенсеры.

Гостей ждут фан-встречи, автограф-сессии, концерты, интерактивные зоны и мастер-классы от ведущих брендов. Главной особенностью станет первая в России сцена 360 с уникальной конструкцией. Благодаря ей зрители смогут не только наблюдать за происходящим со всех сторон, но и находиться внутри шоу, а граница между сценой и залом исчезнет.

Организаторы обещают формат полного погружения — зрители станут не просто наблюдателями, а полноценными участниками происходящего. Шоу «КРУЧЕ» обещает стать одним из самых громких молодёжных событий начала осени и новым форматом семейного досуга, где родители и подростки смогут вместе погрузиться в мир современных трендов и развлечений.

«Мы создаём пространство, где нет разделения на «взрослых» и «подростков». Это событие про совместные эмоции, музыку, движение и новый формат общения поколений. Наша сцена — уникальный формат для России: гости смогут находиться внутри шоу и видеть артистов со всех сторон», — отмечают продюсеры.

Ранее Елец отметил День молодёжи, превратившись в большую театральную площадку. В городе прошли спектакли, концерты, встречи с артистами и фестивальные активности. Для гостей показали серию коротких постановок о единстве культур и провели фестиваль звонарей. Вечером выступили Акмаль и GUMA. На «Аллее ремесленников» можно было увидеть народные промыслы, в том числе знаменитое елецкое кружево, а также посмотреть выставку доспехов.