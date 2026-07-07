В Москве отвергнутый поклонник выкинул фитнес-тренера из окна и покончил с собой

В Москве 33-летний мужчина напал на 26-летнюю девушку, а после покончил с собой. О деталях случившегося рассказывает SHOT.

Станислав Ш. около полутора лет добивался внимания фитнес-тренера Полины П., посещая её занятия. В какой-то момент он предложил открыть совместный бизнес — фитнес-зал. Для обсуждения деталей девушка пришла в квартиру знакомого на улице Короленко.

Вместо делового разговора хозяин жилья набросился на гостью с молотком. После жестокого избиения он скинул пострадавшую с четвёртого этажа. Затем мужчина свёл счёты с жизнью.

Пострадавшая выжила. Бригада скорой помощи доставила её в реанимацию в тяжёлом состоянии. Медики диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и множественные переломы. Пациентка уже перенесла одну операцию.

Выяснилось, что Полина — выпускница Лондонской балетной академии Royal Ballet School. Девушка работала фитнес-тренером, имеет дипломы Международного класса и высшее педагогическое образование.