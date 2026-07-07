Очки Ray-Ban с камерой изъяли у российского блогера из-за подозрения в шпионаже

В Тольятти (Самарская область) полиция изъяла у блогера умные очки Ray-Ban для проверки. Инцидент произошёл, когда молодой человек снимал на гаджет ролик о пивном заведении, на которое жаловались местные жители.

Во время съёмок на блогера и его товарища напал посетитель — он попытался сорвать очки, угрожал и ударил, требуя отдать устройство. Молодым людям удалось отбиться и сбежать, после чего они вызвали полицию. Правоохранителям они передали видео, снятое на очки, что и привлекло внимание к гаджету. Полицейские предположили, что устройство может относиться к шпионским, и потребовали отдать его на экспертизу, пишет Baza.