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7 июля, 11:11

Очки Ray-Ban с камерой изъяли у российского блогера из-за подозрения в шпионаже

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tada Images

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tada Images

В Тольятти (Самарская область) полиция изъяла у блогера умные очки Ray-Ban для проверки. Инцидент произошёл, когда молодой человек снимал на гаджет ролик о пивном заведении, на которое жаловались местные жители.

Очки Ray-Ban изъяли у российского блогера из-за подозрения в шпионаже. Видео © Telegram / Baza

Во время съёмок на блогера и его товарища напал посетитель — он попытался сорвать очки, угрожал и ударил, требуя отдать устройство. Молодым людям удалось отбиться и сбежать, после чего они вызвали полицию. Правоохранителям они передали видео, снятое на очки, что и привлекло внимание к гаджету. Полицейские предположили, что устройство может относиться к шпионским, и потребовали отдать его на экспертизу, пишет Baza.

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Александра Мышляева
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