Задержанные за убийство исполнительницы покушения на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако действующий разведчик ГУР и его сообщник могли быть организаторами того самого нападения в княжестве. Об этом проинформировали в СБУ.

По версии следствия, задержанные неоднократно переводили деньги на криптокошельки и банковские счета Анастасии Березовской. Именно эти транзакции стали основанием для отработки версии об их причастности к нападению в княжестве.

В Службе безопасности уточняют: мужчины поддерживали контакт с исполнительницей до самого последнего дня. По информации офиса генпрокурора, Березовская вернулась из-за границы 1 июля и сразу же встретилась с действующим сотрудником ГУР и его подельником. После этого женщину убили.

ГУР длительное время руководил Кирилл Буданов*. Этот пост он занимал с августа 2020 года по январь 2026-го, после чего возглавил офис Владимира Зеленского.

На данный момент отрабатывается основная версия о двойной роли подозреваемых. Они не только расправились с сообщницей, но и, предположительно, отправили её на задание в Монако. Таким образом силовики пытаются сложить цепочку от заказчика до конечного исполнителя громкого преступления.

Взрыв в Монако, прогремевший вечером 29 июня у входа в жилой дом на улице Ревенер Пере Луи Фролла, был квалифицирован как целенаправленное покушение на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева, который вместе со своей спутницей и 13-летним сыном получил тяжёлые ранения. Согласно данным следствия, у дверей был оставлен рюкзак, начинённый взрывчаткой с поражающими элементами в виде болтов и металлических шариков, который сдетонировал в момент, когда семья заходила в здание. Власти княжества, назвавшие произошедшее «первым подобным актом в истории Монако», не стали квалифицировать инцидент как теракт, ведя расследование по статье о покушении на убийство. Главной подозреваемой была объявлена гражданка Украины Анастасия Березовская. Примерно через неделю её тело с огнестрельными ранениями было обнаружено закопанным под Киевом, а по подозрению в ее убийстве были задержаны двое мужчин, один из которых является действующим офицером Главного управления разведки Минобороны Украины.

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