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7 июля, 11:56

СБУ: Задержанные за убийство Березовской могут быть причастны ко взрыву в Монако

Обложка © ТАСС / ЕРА / SEBASTIEN NOGIER

Обложка © ТАСС / ЕРА / SEBASTIEN NOGIER

Задержанные за убийство исполнительницы покушения на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако действующий разведчик ГУР и его сообщник могли быть организаторами того самого нападения в княжестве. Об этом проинформировали в СБУ.

По версии следствия, задержанные неоднократно переводили деньги на криптокошельки и банковские счета Анастасии Березовской. Именно эти транзакции стали основанием для отработки версии об их причастности к нападению в княжестве.

В Службе безопасности уточняют: мужчины поддерживали контакт с исполнительницей до самого последнего дня. По информации офиса генпрокурора, Березовская вернулась из-за границы 1 июля и сразу же встретилась с действующим сотрудником ГУР и его подельником. После этого женщину убили.

ГУР длительное время руководил Кирилл Буданов*. Этот пост он занимал с августа 2020 года по январь 2026-го, после чего возглавил офис Владимира Зеленского.

Названа фамилия офицера ГУР, задержанного по делу об убийстве Березовской
Названа фамилия офицера ГУР, задержанного по делу об убийстве Березовской

На данный момент отрабатывается основная версия о двойной роли подозреваемых. Они не только расправились с сообщницей, но и, предположительно, отправили её на задание в Монако. Таким образом силовики пытаются сложить цепочку от заказчика до конечного исполнителя громкого преступления.

Взрыв в Монако, прогремевший вечером 29 июня у входа в жилой дом на улице Ревенер Пере Луи Фролла, был квалифицирован как целенаправленное покушение на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева, который вместе со своей спутницей и 13-летним сыном получил тяжёлые ранения. Согласно данным следствия, у дверей был оставлен рюкзак, начинённый взрывчаткой с поражающими элементами в виде болтов и металлических шариков, который сдетонировал в момент, когда семья заходила в здание. Власти княжества, назвавшие произошедшее «первым подобным актом в истории Монако», не стали квалифицировать инцидент как теракт, ведя расследование по статье о покушении на убийство. Главной подозреваемой была объявлена гражданка Украины Анастасия Березовская. Примерно через неделю её тело с огнестрельными ранениями было обнаружено закопанным под Киевом, а по подозрению в ее убийстве были задержаны двое мужчин, один из которых является действующим офицером Главного управления разведки Минобороны Украины.

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* Внесён в РФ в перечень террористов и экстремистов

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Никита Никонов
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