Названа фамилия офицера ГУР, задержанного по делу об убийстве Березовской

В деле об убийстве исполнительницы покушения на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако появились новые подробности. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* сообщил фамилию задержанного сотрудника Главного управления разведки Минобороны Украины — Реут.

Украинские власти ранее подтвердили задержание двух мужчин, подозреваемых в совершении преступления. По данным следствия, убийство было совершено по предварительному сговору группой лиц. Один из задержанных — действующий сотрудник ГУР Минобороны — уже дал признательные показания. Он подтвердил своё участие в убийстве Анастасии Березовской вместе со вторым фигурантом.

Во время обыска в доме бывшего сотрудника правоохранительных органов было обнаружено подвальное помещение, которое, по предварительным данным, могло использоваться как комната для пыток. В ближайшее время обоим подозреваемым будет предъявлено официальное обвинение. Следствие продолжается.

Как сообщал Life.ru, вечером 29 июня в Монако на улице Ревенер Пере Луи Фролла у входа в жилой дом произошёл мощный взрыв. Следствие квалифицировало его как целенаправленное покушение на украинского предпринимателя Вадима Ермолаева — сам бизнесмен, его спутница и тринадцатилетний сын получили тяжёлые ранения. Главной подозреваемой стала гражданка Украины Анастасия Березовская. Позже тело 39-летней женщины обнаружили под Киевом. В убийстве подозреваются действующий офицер ГУР Украины и бывший сотрудник СБУ.

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