Полиция Украины подтвердила задержание двух человек за убийство Березовской

Украинская полиция подтвердила задержание действующего сотрудника Главного управления разведки (ГУР) и бывшего правоохранителя по подозрению в убийстве Анастасии Березовской — женщины, которая устроила покушение на бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако.

Её тело с огнестрельными ранениями в голову обнаружили после возвращения в страну.

Расследование стартовало 1 июля, в день, когда Березовская пересекла границу Украины. Следствие выяснило, что на родине она встречалась с семьей и двумя мужчинами.

Один из них — бывший силовик, второй — действующий сотрудник ГУР. Именно эти люди, по данным правоохранителей, регулярно переводили ей средства на банковскую карту и криптокошелёк.

Задержанный разведчик уже дал признательные показания. Он утверждает, что контактировал с погибшей и отправлял финансы исключительно по собственной инициативе, не ставя в известность руководство.

В доме у второго фигуранта нашли подвал, оборудованный под камеру для пыток. Сейчас устанавливаются заказчики и остальные участники атаки на семью в Монако.

Как сообщал Life.ru, вечером 29 июня в центре Монако прогремел взрыв у входа в жилой дом. По версии следствия, покушение было направлено против украинского бизнесмена Вадима Ермолаева. Также пострадали его гражданская жена Анна Насобинина и их 13-летний сын. Власти княжества классифицировали случившееся как попытку убийства. В международный розыск была объявлена гражданка Украины Анастасия Березовская, тело которой нашли на днях под Киевом. Среди версий покушения на Ермолаева рассматриваются возможная причастность СБУ, а также конфликт в кругах украинских олигархов, известный как противостояние «батальона Монако».